Vaccino ai bambini, Antonella Viola: «Va fatto, è l'unico modo per proteggerli: già 5.800 bimbi ricoverati per il virus»

Bambini e Covid. «Il vaccino va fatto, è l'unico modo per porteggere i bambini». Lo dice Antonella Viola. «Il virus è subdolo, può restare nel corpo a lungo, può causare effetti gravi nei bambini: in Italia ci sono stati migliaia, i dati dell'Istituto Superiore di Sanità parlava di 5.800 bambini che hanno avuto bisogno del ricovero in ospedale. Quindi migliaia di bambini per i quali non è stata passeggiata questa malattia. Quindi, per tutte queste ragioni dobbiamo assolutamente proteggerli vaccinandoli.

APPROFONDIMENTI IL PARERE Green pass e no vax. L'immunologa Viola: «Sì alle... LA PANDEMIA Contagi boom in Gran Bretagna, Viola: «Allarme giovani»....

Sulla terza dose e la variante Omicron, l'immunologa ha spiegato (ospite su La7 a "Di martedì") che è bene farla perché comunque «il nostro corpo alza le sue difese, non credo che Omicron buchi i vaccini».