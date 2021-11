Luca Zaia in diretta oggi alle 12.30: le ultime notizie sul Covid in Veneto

Luca Zaia in diretta oggi, martedì 30 novembre 2021, per le ultime notizie sull'andamento della epidemia da Covid in Veneto. I numeri dei contagi sono in crescita da giorni, così come, per quanto lenti, i ricoveri negli ospedali della nostra regione. Il governatore ha già lanciato l'allarme ieri in Consiglio regionale, dicendo chiaro e tondo che «siamo ancora in piena pandemia: la settimana prossima potremmo rischiare di passare in zona gialla e dobbiamo tutti essere più prudenti e assumere comportamenti virtuosi, altrimenti rischiamo di farci male». E anche in quella occasione Zaia ha ribadito che «l'arma più potente che abbiamo sono i vaccini». Intanto il mondo della scienza guarda con attenzione alla variante Omicron, sbarcata anche nel nostro Paese. Ma un altro tema tiene banco a livello nazionale, ma riguarda anche tante famiglie del Veneto: la circolare firmata ieri sera dal Ministero della Salute e dell'Istruzione nella quale si stabilisce che gli studenti tornino tutti in quarantena, e di conseguenza in Dad, al primo positivo in classe.

Zaia in diretta oggi