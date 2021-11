Covid in Veneto: 2.362 casi e 10 morti. Gli ospedali si riempiono: 553 nei reparti e 107 in terapia intensiva Il bollettino

Covid in Veneto nel bollettino di oggi 30 vovembre. Sono 2.362 i nuovi positivi scoperti nelle ultime 24 ore. Si registrano anche 10 vittime. Dato l'alto numero di tamponi eseguiti, 138.491, l'incidenza dei nuovi positivi resta ancora bassa, 1,70%. Per far un confronto con il picco della seconda ondata, l'anno scorso in questo periodo l'incidenza sui tamponi era al 7%. Il totale degli infetti dall'inizio della pandemia sale a 517.158, quello dei decessi a 11.963. Prosegue la crescita dei soggetti attualmente positivi ed in isolamento domiciliare, 30.849 (+ 1.063). Gli effetti più preoccupanti si vedono sugli ospedali. I malati Covid ricoverati sono 658, 47 più di ieri; di questi 553 (+40) sono accolti nei normali reparti medici, e 105 (+7) nelle terapie intensive.

