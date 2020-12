​Covid. ​Crisarà: «Fuori dall'Ordine i medici che non si vaccinano»

PADOVA - «Fuori dall'Ordine i medici che non si vaccinano»: lo ha detto oggi Domenico Crisarà, nuovo presidente dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri di Padova, subentrato al collega Paolo Simioni. «Non abbiamo rilievi in questo senso, ma nel caso leggessi anche sui giornali qualsiasi informazione relativa a medici che decidono di non vaccinarsi aprirò un procedimento disciplinare» ha sottolineato ancora Crisarà, annunciando quindi la linea dura nei confronti di professionisti sanitari «negazionisti».

Tuttavia il presidente dell'Ordine dei medici ha sollevato il problema opposto, ossia quello di dottori che trascurano la loro stessa salute: «l'atteggiamento dei medici nei confronti di prevenzione e vaccinazione non è un'avversione, al contrario i dottori tendono a trascurare la prudenza per loro stessi, si attiva una strana forma di rimozione nei confronti delle complicazioni che li possono colpire». I medici, ha continuato Crisarà, non sono abituati a pensare a loro stessi, «sono abituati a pensare agli altri, purtroppo - ha concluso il medico - neanche questo comportamento è ammissibile, noi medici abbiamo il dovere di tutelare la nostra salute». Crisarà ha lanciato anche un appello ai colleghi: «il dibattito scientifico deve rimanere all'interno del mondo accademico, basta a tutti questi esperti in tv, che creano confusione innescano timori nella cittadinanza, nessuno vuole il pensiero unico, ma il pensiero selvaggio non serve nessuno».

Ultimo aggiornamento: 14:10

