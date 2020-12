Infermiera positiva al coronavirus un giorno dopo aver ricevuto la sua prima dose di vaccino Pfizer: accade in Spagna, dove la donna che faceva parte del team impegnato da domenica nella somministrazione del vaccino nella casa di riposo Balafia I a Lleida è risultata positiva al Covid e le altre quattro persone che lavoravano con lei sono state messe in isolamento, così come i 66 ospiti della struttura.

La notizia è stata riportata dal quotidiano iberico El Pais: alla donna non era stato comunque fatto il tampone prima di iniziare la somministrazione del vaccino, dunque avrebbe potuto essere già positiva nel momento in cui le è stata somministrata la prima dose. Il vaccino, hanno spiegato gli esperti già nelle scorse settimane, garantisce la protezione a partire da alcuni giorni dopo la somministrazione, e l’immunità completa arriva dopo la seconda dose, che viene iniettata tre settimane dopo la prima.

🔴ÚLTIMA HORA | Una enfermera que vacunó contra la covid-19 en una residencia de Lleida da positivo por coronavirus https://t.co/LlSdUMqCko pic.twitter.com/npWLcHEJBr — EL PAÍS (@el_pais) December 29, 2020

