PADOVA - Sequestrati oltre 7 mila articoli tra profumi e prodotti per l'igiene potenzialmente pericolosi. I finanzieri del comando provinciale di Padova hanno scoperto che nella zona industriale della città del Santo c'era un'attività commerciale con un giro sospetto. Vendeva prodotti non specializzati per la casa, l'ufficio e la persona.

Durante un controllo hanno trovato profumi e cosmetici al cui interno c'era una molecola, chiamata Lilal, che dal 1 marzo 2022 è stata inserita tra le sostanze considerate "cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione" e quindi vietate sul mercato europeo. Proseguendo con le indagini le fiamme gialle hanno scoperto un deposito ad Agate Brianza, di cui il commerciante non aveva detto nulla, dove erano stoccati altri prodotti uguali.

Il rappresentante legale della società è stato denunciato.