Padova. Sneakers di lusso rubate, carico sequestrato dalla Finanza

PADOVA - Trecento paia di scarpe da tennis sequestrate, scarpe rubate in Liguria e che sarebbero dovute arrivare a Padova.

E invece si son fermate a Piacenza.

Nei giorni scorsi è stato commesso un furto in Liguria: da un tir sono state prelevate diverse centinaia di paia di scarpe di un noto brand americano. Si tratta di sneakers che sul mercato vengono vendute dai 180 euro in su. I finanzieri del comando di Padova si sono attivati perché sembrava che il carico fosse destinato alla provincia patavina. Invece si è fermato a Piacenza. Contattati i colleghi della zona, i militari hanno effettuato un controllo di un furgone a bordo del quale c'erano due uomini. E nel vano dietro hanno trovato 50 paia di scarpe rubate, proprio quelle americane che stavano cercando.

La perquisizione è stata estesa e i finanzieri ne hanno trovate altre 250 in un magazzino nei dintorni di Milano, pronte per essere rivendute. Le scarpe sono state sequestrate e i due uomini sono stati segnalati all'autorità giudiziaria piacentina per il reato di ricettazione.