Si sposta la carne dentro il tir, la cella frigo rischia di rompersi

CONSELVE - Alle 20:00 di martedì 14 dicembre i vigili del fuoco sono intervenuti in viale dell’industria a Conselve per aiutare un autotrasportatore che rischiava di rompere la cella del camion frigo per lo spostamento del carico di carne. I pompieri arrivati da Piove di Sacco e Padova con l’autogrù, hanno imbragato con delle fasce il mezzo evitando il collassamento della carrozzeria del camion. Nel frattempo si è provveduto a far arrivare un altro mezzo su cui è stato trasferito tutto il carico. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 2.30.