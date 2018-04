© RIPRODUZIONE RISERVATA

CITTADELLA -dell’istituto comprensivo, Marina Zanon, 59 anni,di Cittadella, oltre alla rivalutazione monetaria. Lo ha stabilito la Corte dei conti del Veneto, accogliendo parzialmente la richiesta formulata dalla Procura regionale, che si era battuta per ottenere la restituzione di poco più di 100 mila euro., invece,, Maria Giaretta, 55 anni,del Comune di Cittadella, che era stata chiamata in causa in qualità di incaricata alla concessione dei contributi che erano stati erogati alla Promosport per l’organizzazione di alcuni eventi. Contributi che, in parte furonodalla signora Zanon...