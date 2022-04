La strana coincidenza: nate nello stesso giorno, partoriscono lo stesso giorno

CITTADELLA - Le hanno simpaticamente soprannominate le gemelle diverse. Tanto singolare quanto piacevole caso quello emerso martedì scorso nella divisione di Ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Cittadella dell'Ulss 6 Euganea diretta da Giuseppe Sacco. Sono nati Leonardo ed Andrea. Tutto nella norma. Sono numerose le nascite nel reparto della città murata, ognuna delle quali è sempre un evento particolare per i genitori prima, e per il personale ospedaliero poi. Non c'è mai una routine.



IL CASO

Nella nascita di Leonardo ed Andrea c'è però una particolarità. Come i neonati condividono il primo giorno di vita, il 12 aprile 2022, così anche le loro mamme: sono nate lo stesso giorno: il 25 maggio 1992. Si tratta di Chiara Castellan, mamma di Andrea, abitante a Cittadella, con due fratelli ed una sorella, e di Alice Griggio, mamma di Leonardo, risiede a Villa del Conte, ma è originaria di Curtarolo ed ha una sorella. Hanno condiviso questo indimenticabile momento, con una coincidenza certamente rara. Hanno anche un altro elemento in comune. Entrambe sono diventate mamme per la prima volta, i loro figli sono primogeniti. Il fatto è emerso casualmente.



SCONOSCIUTE

Le signore non si conoscevano prima di ritrovarsi nella stessa stanza d'ospedale. Mamma Chiara era già ricoverata quando è arrivata in stanza mamma Alice. Quest'ultima è entrata però per prima in sala parto. Il fiocco azzurro di Leonardo è arrivato alle 3,23, nel cuore della notte. Poco più di 13 ore dopo, per la precisione alle 18,38, ecco il primo vagito di Andrea.

«Certamente una gioia immensa, per noi e per i nostri cari - raccontano le neo mamme dalla stanza d'ospedale che lasceranno tra domani e sabato - Il fatto di essere nate lo stesso giorno lo abbiamo scoperto casualmente parlando tra noi, tra un discorso ed un altro. In reparto non sono ancora ammesse visite, sono potuti entrare solo i papà, così, tra un racconto ed un altro, abbiamo scoperto di essere nate lo stesso giorno, mese ed anno e nello stesso giorno siamo diventate mamme per la prima volta, una coincidenza quasi irripetibile».

«Non credo al destino - rivela Alice - però dopo questa cosa, beh, qualche pensiero lo faccio». Chiara è sposata con Manuel Munari, 36 anni, originario di Bassano del Grappa (Vicenza). Alice è coetanea del compagno Alessandro Tonin che da pochi giorni ha compiuto 30 anni ed è originario di Villa del Conte. Una volta emersa la bella coincidenza, la notizia si è diffusa in tutto il reparto. «Attendiamo di poter rientrare nelle nostre case per fare festa con i parenti e gli amici seppur con tutte le attenzioni della situazione - annunciano le due mamme - Le visite sono bloccate quindi a parte i papà che dopo i tamponi hanno potuto essere presenti al parto, nessuno ha potuto ancora cullare i nostri figli». Inevitabile quindi che siano foto e video realizzati in gran quantità e inviati ai propri affetti, ad esprimere tutto l'entusiasmo e la gioia per le due nuove vite. «Non sono mancate le preoccupazioni quando abbiamo saputo di essere in dolce attesa - raccontano - Tutto è andato bene, ringraziamo tutti per l'assistenza. Non è un momento semplice, ma diamo un segnale di speranza». Chissà se Leonardo ed Andrea manterranno i contatti e soprattutto, chi vivrà vedrà, non diventino papà lo stesso giorno. Sarebbe un primato.