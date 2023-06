PADOVA - Si è tenuto ieri il consiglio generale della fondazione Città della Speranza Onlus, durante il quale sono stati presentat i il bilancio 2022, il piano triennale della ricerca scientifica, il bilancio di sostenibilità 2022 e la nomina due nuovi consiglieri. Il saldo tra entrate e uscite per l’ente ha raggiunto la parità, ma il presidente dell’Istituto di ricerca pediatrica (Irp) Giovanni Franco Masello non ha mancato di sottolineare come i contributi arrivati dal settore pubblico (appena 14mila euro a fronte dei 1.466.420 euro del privato) scarseggino, richiamando i molti sindaci presenti a un maggiore impegno in questo senso.



I DATI

Il bilancio 2022, approvato e firmato, esprime uno stato di salute del patrimonio totale attivo e passivo pari a 40 , 848 milioni di euro. Un dato particolare riguarda i ricavi : i contributi dai privati ammontano a 1.466.420 euro, quelli pubblici sono 14.063 euro. Il totale dei ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale ammonta a 5.038.634 euro , poco meno dello scorso anno. « R appresentati delle istituzioni , dove siete? I soldi pubblici sono ben pochi – ha sottolineato duramente Masello, presidente di Irp , rivolgendosi ai primi cittadini presenti e a quelli dei comuni gemellati con l’ente – . Io sono un cittadino come voi, facciamo qualcosa insieme per realizzare grandi cose per i vostri cittadini che si andranno a curare. Solo con i fondi possiamo creare anche aziende che possono dare lavoro ai giovani. I nostri giovani studiano nelle nostre prestigiose università , poi vanno all’estero e il più delle volte non fanno ritorno. Le istituzioni non ci sono, ci danno sol o le autorizzazioni, ma abbiamo bisogno di risorse concrete. Perché non vi assumete delle responsabilità? Sono 195 i comuni gemellati : capisco i piccoli, ma quelli grandi dovrebbero fare a gara a chi dona di più».



GLI OBIETTIVI

G li amministratori comunali presenti erano 52 fra sindaci e vicesindaci dei 195 comuni gemellati con l ’ente . La fondazione , che opera da 28 anni , ha raggiunto obiettivi importanti, come la costruzione di sei strutture ospedaliere e 166 progetti di ricerca finanziati, diventando un punto di riferimento nazionale ed europeo. La missione principale è sconfiggere le malattie dei bambini attraverso il finanziamento nella ricerca pediatrica, la diagnosi e l’individuazione di nuove terapie.

«Sono 101 i milioni di euro raccolti in 28 anni, merito di donatori, volontari e aziende – spiega Andrea Camporese, presidente di Città della Speranza – . Dall’inizio degli anni ‘90 la sopravvivenza a lle malattie pediatriche è passat a dal 70% all’85%. S ono aumentati i bambini che possono sconfiggere la malattia e che potranno diventare grandi, dobbiamo continuare a lottare per i l 15% rimanente».