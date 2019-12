Campionati italiani 2020, a Montegrotto la gara degli Juniores e poi ci sarà anche Cittadella

di Francesco Coppola

Padova - Sarà il Veneto il grande protagonista dell'attività 2020 del cilicmo: la Fci con i responsabili dei Comitati Regionali ha assegnato l'organizzazione deiMolti degli eventi tricolori programmati per il prossimo anno sono stati assegnati proprio al Veneto. Tra loro spiccano quello su strada riservato agli Juniores in programma il 14 giugno a. Ad organizzarlo sarà il gsQuello per le Donne Elite e Junior, invece, si svolgerà 21 giugno nel vicentino a Castelgomberto. A curarlo sarà la benemerita societàIl Campionato Italiano a Cronometro a squadre - infine - si svolgerà poi il 3 ottobre acon l'organizzazione della Cintellese 1987. Quello riservato agli Elite Uomini Strada e Crono Open sarà messo a punto dalla Società GGLL Bike Promotion Srl e si svolgerà dal 19 al 21 giugno nelle località comprese traDa aggiungere a loro anche il Meeting nazionale Giovanissimi in programma aLa riunione del Consiglio Federale, che è stata incentrata sulla sicurezza, ha deliberato di riconoscere la Medaglia di Bronzo alla Memoria del direttore di corsa e dirigente di società di Camponogara (Venezia),scomparso i 23 giugno scorso. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente del venetoche ha rivolto i ringraziamenti al Consiglio Federale.