PADOVA - Atmosfera e qualità, un binomio vincente. Con la natura che incornicia le serate all'aria aperta tra i vigneti. Perché l'obiettivo è di stupire con situazioni e menù ad hoc, ideati per esaltare le eccellenze eno-gastronomiche dei produttori locali. Anche quest'anno, infatti, durante l'estate torna "Finestra sui Colli: Cene in Vigna sugli Euganei" giunta alla settima edizione, con cantine e aziende del settore che propongono gli eventi in contesti che agevolano convivialità e relazioni.

Il programma

Il prossimo appuntamento è il 9 giugno con il Bio Dinner alla Cantina Quota 101 di Torreglia (ore 19,30, 65 euro il costo): L'azienda da poco più di 10 anni ha deciso di esaltare l'essenza di un luogo, dove il vino si faceva da sempre nel rispetto del territorio e dell'ambiente. Il giorno dopo la manifestazione fa tappa dalle 19 tra i filari di Fior d'Arancio a "La Mincana di Due Carrare" (65 euro), in cui i clienti potranno apprezzare produzioni legate anche all'antica tradizione viticola, con nuovi impianti che preservano i vecchi vigneti. Il 16, giugno, poi la rassegna alle 19,30 fa tappa alla Cantina il Filò delle Vigne di Baone (70 euro), dove i terreni calcarei trasmettono alle uve caratteristiche organolettiche uniche che si ritrovano nelle produzioni vinicole. Il 24 l'appuntamento è alle 19 con White Wine Dinner: Cena alla cantina Ca' della Vigna (65 euro), proprietà coltivata a vigneto con agricoltura biologica nel Comune di Selvazzano, ai piedi di villa Emo Capodilista.

Il primo luglio, poi, dalle 19 Cena in Vign(alta) nella Cantina omonima ad Arquà Petrarca, appena sotto la terrazza naturale del Pianoro del Mottolone. L'8 la rassegna propone alle 19 Bohemien Cena tra le Vigne di Cecilia (65 euro), una suggestiva location circondata da una cava del monte, tra Baone e Valle San Giorgio. Il 14 dalle 19,30 l'invito è alla Fattoria Monte Fasolo di Cinto Euganeo, l'azienda vitivinicola privata più estesa della zona con oltre 120 ettari, di cui 60 coltivati a vigneto. Il 15 luglio il ritrovo è alle 19 con Il Panorama di Arquà tra le Vigne di Borin (65 euro): la località è Monticelli, dove la famiglia omonima coltiva vigne dal 1963 producendo vini bianchi freschi e rossi profumati. Il calendario propone il 22 luglio alle 19 "Ca' Lustra Zanovello Anfiteatro del Venda: Cena in Vigna tra terra e stelle" (70 euro): ai margini dei boschi è allestito un teatro naturale con un palco in larice dove vivere un'esperienza tra terra e cielo. Il 29 luglio il titolo dell'evento è "Euganei Cena in Vigna alla Cantina Reassi" (ore 19, 65 euro), in un'azienda impegnata da più di 100 anni nella trasformazione dell'uva in vino, non disegnando la tecnologia, ma rispettosa della tradizione.

Il tour enogastronomico il 5 agosto (ore 19, 65 euro) si sposta alla Cantina Maeli sulle terre del Pirio, regno del Moscato Giallo, sulle pendici di origine vulcanica del Monte omonimo. Il pranzo della domenica tra gli ulivi del Frantoio Colle del Poeta (ore 12,30, 55 euro) è in agenda il 10 settembre alle pendici dei monti Ventolone e Piccolo, tra Valsanzibio, Galzignano e Arquà Petrarca. L'ultimo step sarà il 17 settembre con il "Pranzo della Vendemmia tra le vigne di Villa dei Vescovi" (ore 12,30, 55 euro), una raffinata villa di inizio Cinquecento, in armoniosa fusione con la natura, attorniata da una distesa di vigneti, dove si trovano diverse produzioni enologiche di aziende iscritte al circuito "La Strada del Vino dei Colli Euganei".