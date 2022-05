UDINE - Ritorna in regione l'evento più atteso dagli enoapassionati. Domani 28 e domenica 29 maggio si terrà Cantine Aperte, organizzato dal Movimento Turismo del Vino - con il supporto di PromoTurismo FVG e il sostegno di CiviBank -, con 77 cantine del Friuli Venezia Giulia pronte ad accogliere appassionati da tutta Italia e dall'estero, attraverso due giorni di iniziative per raccontare il variegato mondo vitivinicolo regionale, con visite in cantina, degustazioni, laboratori sensoriali, picnic in vigna, musica ed eventi ecosostenibili. Fra le aziende aderenti, 18 sono della provincia di Gorizia, fra Collio e Carso goriziano; in provincia di Trieste sarà possibile visitare l'azienda Parovel a San Dorligo della Valle; ben 51 aziende in provincia di Udine, fra le zone che comprendono i territori dei Colli Orientali del Friuli, le Grave, Aquileia e quelli della Riviera Friulana; nonché 7 aziende in provincia di Pordenone.

In aggiunta alle visite e agli assaggi in cantina, durante il fine settimana non sono da perdere le proposte A tavola col vignaiolo, format creati ad hoc per chi non si accontenta di uno spuntino - ai quali hanno aderito 12 aziende - che prevedono cene, sabato 28 maggio, e pranzi, domenica 29 maggio, su prenotazione direttamente nelle cantine e nei ristoranti o agriturismi dedicati, con prelibati menù in abbinamento agli eccellenti vini friulani, con la presenza dai produttori, i quali saranno a disposizione degli ospiti per raccontare il loro vino e gli abbinamenti culinari.

Inoltre, per far conoscere le prelibatezze gastronomiche della nostra regione, domenica le degustazioni potranno essere arricchite dal Piatto Cantine Aperte, che le aziende proporranno ispirandosi alla cucina tradizionale e abbinandolo ad un loro vino. Grande attenzione è rivolta alla tutela del territorio grazie alla collaborazione con Io sono FVG. A Cantine Aperte saranno 18 le aziende che ospiteranno produttori e ristoratori Io sono FVG per presentare il meglio della gastronomia nostrana. Grazie al kit Cantine Aperte e al suo tradizionale calice di benvenuto, la sensibilità per la cultura locale si rinnova e si concretizza nel sostegno ad associazioni culturali territoriali. Il calice di Cantine Aperte fornito presso le aziende per le degustazioni sosterrà, infatti, diverse associazioni che si impegnano nella diffusione e promozione del patrimonio culturale e storico del territorio.