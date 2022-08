Luce e gas alle stelle: i commercianti dell'Ascom portano un cero a Sant'Antonio

PADOVA - Contro il caro bollette i commercianti padovani sanno a quale santo votarsi: a Sant’Antonio. Per far fronte ai costi stellari di gas ed elettricità, ormai bisognare battere ogni strada. Ne sono convinti i commercianti dell’Ascom che, questa mattina, si sono dati appuntamento davanti alla Basilica cittadina più celebre per donare un grande cero votivo al Santo venerato in ogni angolo del mondo. Un cero che è stato consegnato al rettore della Basilica, padre Antonio Ramina, che ha accolto i partecipanti all’iniziativa proprio davanti alla tomba di Sant’Antonio.

Una richiesta d’intercessione in vista di un autunno che rischia di essere il più complicato degli ultimi decenni. Una speranza che, per il momento, non sembra essere stata mal riposta. Alle 12.22, al mercato di Amsterdam, il prezzo del gas, che venerdì era a quota 339 euro, è sceso 274 euro, vale a dire il 19 per cento in meno. «Sarà anche una coincidenza – ha commentato il presiedete dell’associazione di categoria Patrizio Bertin che ha guidato una delegazione di 50 commercianti – ma voglio credere che il Santo, al quale ci siamo appellati quale ultima spiaggia visto il disinteresse della politica, abbia rivolto il suo sguardo benevolo nei confronti delle nostre imprese strette nella morsa di un caro energia che ci sta letteralmente soffocando».