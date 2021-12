ALBIGNASEGO - Uno spettacolo allucinante, fatto di degrado, violenza gratuita e mancanza di sensibilità verso esseri viventi. Tre cani di media taglia di circa sei anni condannati a morte certa, salvati ieri mattina da un blitz congiunto degli agenti della Polizia locale dei Pratiarcati e del servizio veterinario di Padova. Presente sul posto il comandante Daniele De Sanctis.

E’ successo in una casa di via Marconi ad Albignasego. Da tempo gli agenti, sollecitati da esposti da parte di residenti, erano a conoscenza della situazione di precarietà in cui vivevano gli animali. Bonariamente non è mai stato possibile recuperare i cani e affidarli a chi avrebbe potuto prenderne cura. I proprietari hanno sempre manifestato un certo ostruzionismo che ha bloccato sul nascere ogni tentativo di liberarli. Se non sono morti di stenti in tutto questo tempo è grazie ad alcune volontarie che si sono alternate per portar loro qualcosa da mangiare. Con il rischio concreto che gli amici a quattro zampe potessero ammalarsi, è emersa l’emergenza di dover procedere quanto prima. Di qui la scelta di intervenire in maniera drastica.

Lo spettacolo che si sono trovati di fronte gli agenti è stato impressionante. I tre meticci rinchiusi in condizioni igienico sanitarie disumane, malnutriti e senza acqua. Senza pensare al freddo che hanno patito in questo ultimo scorcio d’autunno caratterizzato da temperature notturne attorno allo zero. Tutto intorno rifiuti di ogni genere e una situazione raccapricciante. I cani sono stati così liberati.



IL TRASFERIMENTO

Successivamente, dopo essere stati puliti e nutriti, sono stati collocati in una struttura protetta presso il canile sanitario del servizio veterinario della Aulss di Padova, in attesa di adozione da parte di chi sarà veramente in grado di prendersene cura. La proprietaria degli animali, C.G. di 47 anni, è stata deferita all’autorità giudiziaria per il reato di b. Non è stato un intervento facile quello di ieri mattina. Presenti sul posto più agenti per scongiurare qualsiasi problema di ordine pubblico. Ora si procederà alla bonifica dell’area. Da quanto si è appreso i cani liberati nel corso degli ultimi anni, non avrebbero mai camminato liberamente a cielo aperto. Prova ne sia che quando ieri sono stati liberati faticavano a muoversi e sono apparsi spaventati.