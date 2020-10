PIOMBINO DESE - Cane eroe mette in fuga i ladri, salvi i soldi e gli altri oggetti preziosi. Il furto in abitazione è fallito grazie a Derek, uno splendido esemplare di 8 mesi di pastore tedesco che la famiglia tiene in cucina quando si assenta da casa. È accaduto domenica sera in via Serenissima Repubblica a Piombino Dese. Si tratta di un condominio di otto unità abitative. A raccontare la vicenda è stato ieri Mattia C., trentenne, metalmeccanico, sposato e padre di due figli, una neonata di quasi un mese e un bimbo di 4 anni. Abitano a piano terra.

«Siamo usciti di casa mezz’ora nel pomeriggio, alle 18 siamo rientrati - ha detto - poi verso le 19,30 siamo andati a cena fuori per far rientro alle 22. Quando siamo rientrati a casa abbiamo trovato la porta d’ingresso forzata e una imposta aperta. Abbiamo subito capito che qualcuno era entrato in nostra assenza». All’interno dell’abitazione la famiglia ha trovato il disastro: «Hanno messo a soqquadro tutte le stanze, gettando a terra cassetti e svuotando gli armadi. Non trovando nulla di prezioso si sono diretti in cucina dove avevamo nascosto i nostri oggetti di valore».

I malviventi dopo aver aperto la porta sono stati costretti a precipitosa fuga. «In cucina si trovava il nostro cane. Non appena ha visto sconosciuti entrare deve avere cominciato ad abbaiare e, pur essendo cucciolo, sicuramente ha convinto i ladri a dileguarsi a mani vuote». Immediato l’allarme al 112. Nel cuore della notte il sopralluogo è stato effettuato da una pattuglia della Compagnia di Cittadella. Le ricerche dei malviventi al momento non hanno dato alcun esito. Nessuno del condominio e delle zone limitrofe ha udito rumori sospetti. Il trentenne ha concluso con un amaro sfogo: «Nella speranza che i malviventi che ci hanno messo a soqquadro la casa vengano catturati quanto prima, mi preme segnalare come i residenti del palazzo dove viviamo recentemente hanno scritto una lettera al responsabile del condominio lamentandosi del nostro cane che abbaia. Ebbene, dopo quanto è capitato spero che si ricredano. Contro la malavita anche un cane può essere d’aiuto».

