Perde il controllo dell'auto e va fuori strada: feriti conducente e passeggero

CAMPOSAMPIERO - Alle 18.30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Roma in località Villanova a Camposampiero per la fuoriuscita autonoma di un’auto dopo la perdita di controllo del conducente rimasto ferito insieme a un passeggero. I pompieri arrivati da Borgoricco, hanno messo in sicurezza la vettura ed estratto le due persone rimaste incastrate all’interno dell’abitacolo. I due feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del SUEM, stabilizzati e trasferite in ospedale. Sul posto la polizia locale del camposampierese. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 8 circa.