CAMPOSAMPIERO - Dopo due anni di pandemia e restrizioni, torna in presenza la festa regionale della fragola a Camposampiero. La manifestazione più importante dell’anno è arrivata alla sua 50. edizione, un appuntamento con la storia della cittadina Antoniana. Camposampiero nei giorni della manifestazione dedicata alla fragola, all’ortofrutta e ai fiori cambia volto e si veste con i colori della primavera.



IL DEBUTTO



La kermesse che inizierà venerdì 6 maggio e si concluderà domenica 8 attirerà decine di migliaia di visitatori da tutta la regione: sulla festa convergono le aspettative del Camposampierese, del tessuto produttivo e dell’associazionismo della zona. La Pro Loco di Camposampiero dopo le ultime due edizioni, fatte in forma ridotta a causa delle norme restrittive imposte dalla pandemia di Covid-19, si propone di dare un versione nuova alla festa, non dimenticando le tradizioni, la cultura contadina, e la solidarietà, che ci hanno sempre contraddistinti. «Vorremmo che non fosse solo una grande mostra di prodotti, locali e non,- sottolineano gli organizzatori- ma che si rivivesse quel clima di orgoglio degli espositori che propongono i manufatti migliori, frutto di esperienza, creatività e fatica quotidiana, e quindi di ritorno anche il sentimento di ammirata gratitudine di chi acquista un alimento nutriente e sano». Numerose le proposte di esposizioni, intrattenimento, spettacolo, degustazioni che si susseguiranno fino a culminare la domenica, quando il centro storico offrirà ai visitatori il suo volto più bello, fatto di profumi e sapori, per vivere assieme uno degli appuntamenti fieristici più importanti della regione.



IL CALENDARIO



Il programma ufficiale prevede per venerdì alle 21 in piazza Castello la proclamazione di “Miss fragola” in collaborazione con l’associazione Miss Città Murata Veneto. Nella serata di venerdì, sabato e tutta domenica in piazza Castello sarà aperto il bar gestito dalla Pro Loco con prodotti a base di fragole e non solo.

Sabato alle 10 si apriranno i laboratori all’aperto di semina didattica con i bambini delle scuole elementari di Camposampiero e Rustega. Alle 18 si celebrerà una messa durante la quale verranno benedetti il nuovo ambone e l’altare nella chiesetta della madonna della Salute. Alle 19 in piazzale Cordenons aprirà anche lo stand gastronomico, aperto anche la domenica. Dalle 21 in poi, in piazza Castello, la musica dal vivo impazzerà nel centro del paese. Domenica giornata clou con l’esposizione di fiori, ortaggi, prodotti tipici del territorio, prodotti artigianali e sculture fin dalle prime ore. Alle 11 ci sarà l’apertura ufficiale della 50. edizione della festa della fragola con il saluto dei rappresentanti istituzionali e la premiazione degli espositori. Si potranno ammirare i giardini-orti davanti al municipio, l’esposizione dei bachi da seta in campo Marzio, la mostra dell’arte del legno in Contrà Rialto.