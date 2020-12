Rintocchi a mezzanotte. Nelle chiese del Veneto il canto delle campane del Natale, anche alla Basilica del Santo

Qualcuno di voi, se a mezzanotte era ancora sveglio, avrà sentito i rintocchi. In alcune città del Veneto, infatti, le campane del Natale sono state fatte risuonare alla mezzanotte dalle chiese, nonostante le messe si fossero celebrate a inizio serata, come in tutta Italia, a causa delle misure per il Covid.

Alcune parrocchie - è stato così ad esempio a Padova, anche nella basilica del Santo - hanno scelto di mandare il suono delle campane a festa nell'orario che da tradizione segna l'inizio del Natale, per invitare le persone a un momento di raccoglimento nelle proprie case.

