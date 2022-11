PADOVA - Tradito dal navigatore o dalla scarsa conoscenza delle strade locali: questa mattina, 15 novembre, sono dovuti intervenire i pompieri in via Santo Stefano a Vigonza per rimuovere un autoarticolato rimasto bloccato per aver erroneamente imboccata la stretta strada.

I pompieri intervenuti sia da Cittadella che da Padova con l’autogrù, hanno lavorato per rimettere il mezzo in posizione e riprendere il viaggio.