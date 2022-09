Cadoneghe, incidente sulla Statale del Santo Vecchia: gravissimo un motociclista

CADONEGHE (PADOVA) - Grave incidente oggi, giovedì 22 settembre, intorno alle 7.30, a Mejaniga, frazione del comune di Cadoneghe, in provincia di Padova: all'altezza del ristorante pizzeria Antico Guerriero, sulla statale del Santo Vecchia, si sono scontrate un'auto e una moto. Gravissimo il motociclista, i sanitari hanno cercato di rianimarlo sul posto, per adesso non si conoscono altri dettagli. Sul posto anche i carabinieri, per stabilire cosa sia successo.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++