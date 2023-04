Spinte, botte e minacce di morte all'anziana madre: ordinanza di allontanamento per la figlia 47enne

PADOVA - Da anni maltratta l’anziana madre, aggredendola e minacciandola di morte: la Polizia l’allontana dal domicilio col divieto di avvicinamento. I poliziotti della Squadra Mobile hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento alla persona offesa emessa dal Tribunale di Padova Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura nei confronti di una 47enne residente a Padova, gravemente indiziata di aver posto in essere maltrattamenti nei confronti dell’anziana madre con lei convivente, persona fragile in ragione dell'età.

La donna avrebbe esercitato ai danni della propria congiunta, sin dal gennaio 2021, continue violenze psichiche, ricorrendo a sistematiche aggressioni verbali e minacce di morte (talvolta anche brandendo un coltello), come pure aggressioni fisiche, ovvero spinte e botte, spesso provocate dall’abuso di sostanze stupefacenti. I numerosi interventi richiesti e le testimonianze dei vicini di casa (nei cui confronti l’indagata si era analogamente mostrata aggressiva ed a cui la stessa anziana, pur non intenzionata a denunciare la propria figlia, si era vista più volte costretta a rivolgere richieste di aiuto) hanno dato conto nell’ultimo periodo di come la situazione fosse ormai degenerata e necessitasse del tempestivo e definitivo intervento da parte della magistratura.