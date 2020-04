Sorpreso in piena notte mentre ruba pannelli per armature edili: romeno arrestato

BORGORICCO – Sorpreso in piena notte mentre rubava pannelli edili per armature, un 41enne romeno è stato arrestato dai carabinieri del Radiomobile della compagnia di Cittadella e denunciato per furto, nonché inosservanza delle norme contro il Coronavirus.

L'episodio è accaduto verso le 3.30 di oggi, 4 aprile, nei locali dell'impresa edile Antonio Bezzegato. All'arrivo dei militari l'uomo è stato sorpreso mentre caricava su un veicolo di sua proprietà 47 pannellli per armatura del valore di 3 mila euro. Alla vista dei carabinieri, il romeno, Grigoras Nicusor, 41 anni di Camposampiero, si è dato alla fuga, ma è stato subito rintracciato e raggiunto nella sua abitazione. I carabinieri, quindi, l'hanno arrestato per furto e accompagnato in caserma. Più tardi è stato posto in libertà su disposizione dell'autorità giudiziaria.

