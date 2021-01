Coronavirus Veneto, il bollettino di oggi, domenica 24 gennaio 2021

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, domenica 24 gennaio 2021. Sono 485 i nuovi contagi rispetto al report della Regione di ieri alle ore 17, sale così a 305.673 il numero degli infetti nel nostro territorio da inizio pandemia. Gli attualmente positivi sono 45.706. Le vittime, sempre rispetto alle 17 di ieri, sono state 8, il numero dei morti da inizio epidemia è di 8.559 persone che hanno perso la vita a causa del Covid.

APPROFONDIMENTI 23 GENNAIO Coronavirus in Veneto: 997 nuovi casi e 50 morti in 24 ore. Continua... 23 GENNAIO Covid in Friuli VG: 679 nuovi casi e 24 morti in 24 ore. In terapia... AZIENDA ZERO Bollettino Coronavirus in Veneto, altri 526 casi e 30 vittime nella... I NUMERI Coronavirus Veneto, il bollettino di oggi venerdì 22 gennaio... IL BOLLETTINO Coronavirus in Fvg, il tasso di contagio scende al 6%: 452 casi e 23... REPORT AZIENDA ZERO Bollettino Coronavirus, poco più di mille contagi nelle ultime...

Covid in Veneto

La provincia più colpita dai contagi è quella di Padova con 130 casi, segue Verona con 97, Treviso con 86, Venezia con 71, Vicenza con 64, Belluno con 17 e Rovigo con un solo caso.

IL BOLLETTINO INTEGRALE DI OGGI ORE 8 - SCARICA IL PDF

I dati nelle 24 ore

Sono 956 i nuovi contagi da Coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, secondo il Bollettino regionale che segna 305.673 casi dall'inizio della pandemia; con un calo che porta sotto la soglia dei 'millè. I decessi da ieri a loro volta scesi da 92 unità alle odierne 28, con il totale a 8.559. Prosegue l'allentamento della pressione sugli ospedali, con 40 ricoverati in meno rispetto a ieri (totale 2.276), e 314 pazienti in terapia intensiva dato identico a ieri.

Ripartizione giorno per giorno casi totali per regione

Casi positivi totali per regioni italiane ultimi 30 giorni

Ultimo aggiornamento: 11:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA