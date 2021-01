Bollettino Coronavirus in Veneto, altri 526 casi e 30 vittime nella notte, ma altri duemila positivi in meno

Coronavirus in Veneto, il bollettino di oggi, 23 gennaio 2021. Rispetto al bollettino delle 17 di ieri sera i nuovi contagi oggi sono 526, il numero dei positivi da inizio pandemia sale a 304.717 ma il numero degli attualmente positivi è ben sotto quota 50mila a : 47.541 altri duemila meno di ieri, in Veneto quindi i contagiati si sono dimezzati in poco più di 20 giorni.

Purtroppo si registrano ancora vittime: 30 le persone morte nella notte, sempre rispetto al report delle 17 di ieri, il totale delle vittime sale a 8.531.

Le province con più casi sono Padova e Vicenza, praticamente appaiate con 100 casi, tutte sotto tale quota le altre. Treviso, Venezia, Verona, Belluno e Rovigo.

