Coronavirus in Veneto: 997 nuovi casi e 50 morti in 24 ore. Continua a scendere il numero dei contagiati Il bollettino

Coronavirus in Veneto, i dati di Azienda Zero di oggi 23 gennaio 2021. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 997 nuovi casi e 50 morti. Il numero delle persone attualmente positive continua a scendere e si ferma a 46.060, mentre le vittime da inizio pandemia salgono a 8.551. I pazienti ricoverati nei reparti non critici sono 2.294 (dei quali 1.816 ancora positivi al virus) e nelle terapie intensive sono 314 (con 285 positivi).

