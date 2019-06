Blitz al Centro Ingrosso: scatta maxi sequestro di 26 milioni di articoli per negozi

PADOVA - Maxi sequestro della Guardia di Finanza di Padova di 26 milioni di articoli per negozio e per ufficio pericolosi del valore commerciale di 10 milioni di euro. E' l'esito di un controllo presso una società del Centro Ingrosso Cina di Padova che poneva in vendita prodotti per il complemento di arredo degli uffici e dei negozi privi delle indicazioni utili alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi derivanti dall’uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, previste dal Codice del Consumo. I militari hanno ritirato quasi 3 milioni di articoli presso la società di Padova e ben 23 milioni presso una società di Milano.



I Baschi verdi sono poi risaliti a due grossi bazar, ubicati a Padova e Campodarsego, sempre gestiti da cittadini cinesi, dove hanno sottoposto a sequestro complessivamente ulteriori 30.000 articoli della stessa specie. ​



I prodotti ritirati o sequestrati sono di vasta tipologia: tra l'altro, vetrinette per esposizioni, espositori per monili ed occhiali, manichini, blister, calcolatrici, supporti per il sostegno di attrezzatura per stirerie, kit espositivi con led, tabelle pubblicitarie con led, rastrelliere espositive per vestiti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA