Uccise il ladro, il tabaccaio dopo l'assoluzione Birolo chiude

di Nicola Benvenuti

CORREZZOLA - Ultimi giorni di lavoro per Franco Birolo, il tabaccaio ed edicolante di Civè di Correzzola, al centro di una incredibile vicenda legata alla sua reazione a un furto in corso all'interno dei suoi locali, conclusosi con la morte di uno dei malviventi. Una vicenda che lo ha trascinato in una lunga storia giudiziaria, per fortuna conclusasi favorevolmente, ma con costi economici e psicologici tali che lo hanno indotto a cedere l'attività. E domani, domenica, sarà il suo ultimo giorno di lavoro. «La notizia che Birolo, socio Ascom, ha deciso di chiudere ci fa doppiamente male, nonostante siano molte le attività che chiudono, purtroppo nell'indifferenza di chi crede che un centro commerciale magari a dieci chilometri possa sostituire il valore anche sociale di un negozio», afferma