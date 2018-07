La Procura voleva che il tabaccaio risarcisse la famiglia del ladro ucciso

di Angela Pederiva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lapresso la, che rappresenta la pubblica accusa nei procedimenti davanti alla Suprema Corte, avrebbe voluto che ilassolto per legittima difesa putativacomunque ladel. Il retroscena emerge, nero su bianco, dalledellacon cui è stato dichiarato «inammissibile» il ricorso della parte civile contro il verdetto di Appello. Un esito che, secondo gli ermellini, è stato invece corretto in quanto basato su «puntuali argomentazioni» e «elementi di prova logicamente valutati»: anche se Igor Ursu morì a causa della pallottola esplosa da Franco Birolo, nella notte tra il 25 e il 26 aprile 2012 a Civè di Correzzola , sua sorella Angela e sua madre Lidia non possono chiedere i danni all'esercente.