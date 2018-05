di Barbara Turetta

CERVARESE - Le chiavi dell’auto che per una fatalità finiscono nelle mani del bambino seduto nel seggiolino posteriore della macchina e in un attimo si scatena il panico. É successo ieri mattina a Cervarese Santa Croce, nel parcheggio attiguo al nido "La Casa dei Folletti" frequentato dal piccino. E’ bastato un click sul telecomando che maneggiava con le sue piccole manine, infatti, a far scattare immediatamente il blocco delle portiere: a quel punto il bimbo è rimasto intrappolato nell’abitacolo, davanti agli occhi della mamma che lo aveva appena assicurato al seggiolino, montato nel sedile posteriore dell’auto. La donna in quel momento ha realizzato di non avere più le chiavi della sua vettura, di cui il figlioletto si era impossessato senza che lei se ne accorgesse.



E quando la signora ha visto il suo bambino di neppure tre anni chiuso dentro alla macchina è andata nel panico e immediatamente ha dato l’allarme. Ed è stato provvidenziale l’intervento di un papà che era nei pressi, il quale ha rotto uno dei finestrini anteriori dell’utilitaria, permettendo così alla donna di raggiungere la maniglia interna e di aprire lo sportello della macchina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA