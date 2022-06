MONTEGROTTO TERME - Ammonta a quasi tredicimila euro la somma raccolta grazie alle libere contribuzioni di chi, lo scorso fine settimana, ha visitato l'esposizione di oltre un centinaio di tir aerografati provenienti da tutta Europa che si sono dati appuntamento in Piazza Mercato. Per la precisione si tratta di 12.938 euro che serviranno per le cure di Marcello, bimbo di 3 anni di Villafranca Padovana nato con l'ipoplasia del femore e che necessita di una seconda complessa operazione dopo un primo intervento eseguito a Varsavia, sia a favore di Elodie, bambina affetta dalla sindrome di Rett che ha urgente bisogno di terapie psicomotorie che vengono però rimborsate solo parzialmente dal Servizio sanitario nazionale. «Il denaro aiuterà queste famiglie per le sfide che affrontano quotidianamente per la salute dei loro bimbi - ha dichiarato il sindaco di Montegrotto Riccardo Mortandello -. Grazie a questa originalissima iniziativa a carattere benefico oltre quattrocento persone sono venute per la prima volta nella nostra città per ammirare i tir esposti». Alla fine della manifestazione, hanno ricevuto un premio gli autisti dei mezzi che sono giunti da più lontano, vale a dire dal nord della Germania e da Ragusa. I camion, in molti casi dotati anche di interni lussuosi in quanto i loro proprietari li considerano come una seconda casa, sono stati parcheggiati sull'ampio piazzale nel pieno centro di Montegrotto con le porte aperte e i visitatori hanno potuto ammirarne anche gli abitacoli. Fra gli autoarticolati che hanno destato la maggiore curiosità, un camion di Topolino, lungo la bellezza di diciotto metri, con all'interno anche una dispensa di caramelle per i bambini.