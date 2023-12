Belen Rodriguez torna a Padova, colazione all'Antico Forno e foto con le dipendenti

PADOVA - Belen Rodriguez torna nella città del Santo. Questa volta ha fatto tappa all'Antico Forno di via Palestro per una dolce colazione per poi tornare agli impegni che la attendono in Veneto.

Ma prima di andar via ha posato per una foto assieme alle dipendenti del bar pasticceria, sorridendo all'obiettivo. La foto poi è finita sui social del locale.

Belen ha un legame particolare con il Veneto, Padova in particolare. La sua secondogenita Luna Marì è nata all'Azienda ospedaliera di via Giustiniani, spesso trascorre qualche settimana di vacanza all'isola di Albarella e in una clinica della città del Santo ha svolto alcuni accertamenti clinici di recente.