Belen "fugge" da Albarella per lo shopping a Padova. Il pranzo? Un panino Sotto il Salone Foto

PADOVA - Giornata tutta padovana per la nota showgirl Belen Rodriguez oggi, lunedì 8 agosto. La popolare modella e conduttrice argentina è arrivata in mattinata da Albarella, dove ha preso una casa per l’estate con il suo compagno Stefano De Martino, insieme all’amica padovana Giorgia Matteucci, l’affermata wedding-planner del suo matrimonio, e un’altra amica milanese. Prima di dedicarsi allo shopping, con il figlio Santiago immortalato sui social a cavallo del Leone del Pedrocchi, ha girato per il centro della città fermandosi intorno alle 15 per una pausa panino di mezz’ora Sotto il Salone al bar Al Mercà, ex Dae Tose.

La Rodriguez, che indossava un vestitino nero con grosse ciliegie rosse, ha posato dietro il bancone per una foto ricordo, in mezzo tra il titolare del locale Antonio, noto per aver gestito in passato il Paparazzi in via Marsilio, e una ragazza bionda. «Grazie Belen e family per la visita sotto il Salone» hanno scritto sul profilo Instagram del locale.



Ai fotografi, e soprattutto ai paparazzi, è sicuramente abituata la bellissima star del gossip e dello spettacolo, ma è anche vero che è lei la prima a postare ogni giorno delle immagini nelle storie del suo profilo ufficiale Instagram da 10.500.000 follower, che la ritraggono dove è o in quello che fa, che sia sul set fotografico, al mare o in questo caso in macchina mentre arriva nel capoluogo euganeo o realizza un video cosiddetto boomerang in cui cammina e fa un’espressione simpatica col viso. La presentatrice dell’ultima edizione de Le Iene” (insieme a Teo Mammuccari) è legata da tempo alla Città del Santo: vi è venuta per i preparativi delle nozze del 2013 con lo storico compagno De Martino con fornitori quasi tutti padovani e poi è ritornata l’anno scorso in ospedale per partorire a luglio Luna Marì, la seconda figlia avuta dal parrucchiere Antonino Spinalbese, con cui ha avuto una relazione ora terminata.

Sicuramente anche grazie all’amica Giorgia ieri tra un negozio e l’altro avrà potuto vedere le piazze e i monumenti della città prima di fare rientro nell’isola del Polesine e non è detto che, vista la vicinanza, la bella 34nne di Buenos Aires non torni ancora prima che finisca la stagione calda. Così come in questa occasione le sue foto a Padova torneranno a essere virali online.