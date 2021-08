Belen, la tenera foto di Luna nella culla ad Albarella. A chi somiglia la bambina?

Belen , la tenera foto di Luna nella culla. Oggi, la showgirl argentina ha postato un dolce scatto della secondogenita, nata venti giorni fa, dall'amore con il compagno Antonino Spinalbese. Nell'immagine, baby Luna dorme nella sua culletta di paglia, coperta da un lenzuolino. Immediati i commenti entusiasti dei fan: «La tenerezza infinita». E ancora: «È stupenda la piccola Luna». Ai follower, poi, non sfugge un dettaglio: «Luna è identica al papà». «È incredibile, tale e quale ad Antonino. Stesso viso». E c'è chi ci scherza su: «Non è possibile, anche questa volta la figlioletta di Belen non assomiglia alla mamma». In ogni caso, il tenero scatto del sonellino di Luna fa impazzire i fan, facendo il pieno di like. Intanto, Belen continua le sue vacanze con il primogenito Santiago, il compagno Antonino e la figlioletta neonata all'Isola Albarella, in provincia di Rovigo. Da mesi, la famigliola vive nel suggestivo comune Veneto. Luna, infatti, è nata a Padova. Il soggiorno d'amore continua.