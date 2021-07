Belen, a Padova è nata Luna Marì: «Pesa 2,9 kg, felicità indescrivibile»

Belen Rodriguez mamma per la seconda volta. Lo showgirl argentina ha dato oggi alla luce Luna Marì e su Instagram è già possibile ammirare le prime foto della neonata. Belen scrive: «Luna Marì, 12/07/2021, 2,9 kg, nata alle 12.47 am, parto naturale». E aggiunge: «Grazie a tutti per gli auguri! Siamo di una felicità indescrivibile».

Luna Marì è la prima figlia di Belen e il compagno Antonino Spinalbese. L'argentina è già mamma di Santiago, nato dalla precedente relazione con Stefano De Martino. Nelle foto la bimba indossa già dei calzini e un berretto di colore rosa. Belen condivide con i suoi follower anche un video, in cui accarezza dolcemente la sua bimba.

Nella notte la showgirl aveva annunciato la nascita di Luna pubblicando la foto del piedino della piccola con la didascalia: «C'è qualcuno che è nato adesso. Giornata fortunata. Ha vinto l'Argentina, ha vinto l'Italia ed è nata Luna». Antonino Spinalbese ha postato la stessa foto aggiungendo: «Ti conquisterò ogni singolo attimo, perché hai il profumo di felicità».