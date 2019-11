Banda del bancomat, carica esplosiva e assalto, ma poi la fuga nella notte

PADOVA - Stanotte alle 3 a Rubano, in via della Provvidenza, in azione la banda del bancomat. I malviventi, dopo avere posizionato una carica esplosiva all'interno dello sportello bancomat, con l'intenzione di farlo saltare per poi rubare il denaro, tentavano di sfondare una vetrata per entrare nei locali non riuscendo. Si sono poi allontanati a bordo di un'auto senza provocare l'esplosione.



Sul posto personale Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Padova con personale per esecuzione rilievi e artificieri per messa in sicurezza dei luoghi.

