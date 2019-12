di Angela Pederiva

VENEZIA - Case Ater. Crollano da 5.823 a 269 le famiglie a rischio sfratto, nel giro di due anni, dalle case popolari in Veneto: si salvano in 5.554. È l'effetto della revisione del regolamento regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, voluta dal governatore Luca Zaia dopo le proteste dei mesi scorsi e presentata ieri in commissione Territorio dall'assessore Manuela Lanzarin, per la soddisfazione delle minoranze. Milionari ma nelle case popolari: al setaccio i redditi Isee già presentati Ha mezzo milione...