​Alloggi Ater a rischio gelo: bollette insolute per 50mila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BELLUNO Ci risiamo. Al condominio Ater di piazza Mazzini ricompare l'incubo gelo. Ai residenti potrebbe essere nuovamente sospeso il riscaldamento e la fornitura di acqua calda, a farlo sapere con una lettera inviata a ciascun condomino è stato il fornitore del servizio, Cristoforetti spa. Mancherebbero all'appello ben 50.687,73 euro di bollette mai pagate. Lo scorso 8 ottobre i legali del fornitore hanno inviato ad Ater e all'attuale amministratore del condominio un'intimazione di pagamento per il recupero del gruzzolo. Il debito è la somma di cifre addizionate di inverno in inverno, a partire dal 2014. Per le stagioni 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 si parla di 21.183,07 euro e la restante parte risale ad annate precedenti. Il fornitore, ora, vorrebbe il saldo del debito. O quanto meno la formulazione di una