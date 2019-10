Case Ater in vendita: «Ma in alcune usata la sabbia al posto del cemento»

di Marta Gasparon

MESTRE - Le case che l'Ater punta a vendere saranno quelle che si trovano in immobili di proprietà mista (pubblica e privata), dunque di difficile gestione, costruiti e terminati prima degli anni 90. Ma il presidente dell'Ater non usa tanti giri di parole: «Non stiamo parlando di immobili di pregio. Per la loro costruzione, in certi casi,». Un'affermazione che non lascia indifferenti per le 1.782 case che l'Ater di Venezia ritiene di poter vendere. Alloggi distribuiti in 40 comuni della Città Metropolitana (ad eccezione di Cinto Caomaggiore, Annone, Teglio e Pramaggiore) concentrati soprattutto nel Comune di Venezia, Cavarzere e San Donà di Piave, di cui 1.530 assegnati ed abitati e 252 sfitti. Inquilini che potranno acquistare l'immobile, tra quelli locati già individuati, solamente dopo averci vissuto per 5 anni. Destino diverso toccherà invece alle case sfitte, destinate ad un'asta pubblica.