di Marco Agrusti

PORDENONE - Suona come un cortocircuito: ci sono duemila persone in lista per ottenere una casa popolare in provincia di Pordenone e la metà di chi riesce ad avere un posto lo rifiuta. Chi perché trova di fronte a sé un legittimo impedimento legato alla conformazione dell’alloggio, ma anche chi non gradisce la casa che lo Stato, attraverso la Regione e l’azienda per l’edilizia popolare, gli ha trovato con un affitto calmierato. L’analisi che fuoriesce dagli uffici dell’Ater di Pordenone ha dell’incredibile: in una provincia nella quale ci sono circa duemila persone in coda per una casa, il 50 per cento di chi la ottiene poi la rifiuta.