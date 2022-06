PADOVA - Da anni il settore dell’artigianato soffre la mancanza di ricambio generazionale alla guida delle imprese e il sempre più marcato invecchiamento espone il settore al rischio di futura desertificazione. Proprio per questo ha riscontrato grande entusiasmo la partecipazione di oltre 50 giovani imprenditori al convegno “Lunga vita alle imprese di famiglia”, organizzato mercoledì dal movimento Giovani Imprenditori del Veneto e Confartigianato Imprese.

«L’invecchiamento degli imprenditori artigiani è supportato da numeri significativi – afferma Gianluca Dall’Aglio, presidente di Confartigianato Padova – i dati indicano che nelle imprese artigiane padovane le persone con cariche con un’età compresa tra i 18 e i 29 anni sono 1.126, circa la metà delle persone con cariche che hanno oltre 70 anni (2.275). Il tessuto imprenditoriale ha sempre più bisogno di giovani».

Confartigianato ha identificato alcuni ostacoli al ricambio generazionale che necessitano di intervento legislativo: la mancanza di fiducia da parte degli enti di credito spesso disincentiva gli imprenditori nel passare il testimone perché i possibili eredi mancano di garanzie economiche, pur disponendo di grandi competenze. Inoltre le attuali politiche pensionistiche costringono molti imprenditori a posticipare la successione. Al convegno l’attenzione è stata rivolta alle competenze che devono essere maturate per favorire la successione: Luca Marcolin, consulente aziendale, ha fornito ai giovani consigli e strategie per la pianificazione del passaggio generazionale, mentre Valentina Mirandola, Senior Digital Consultant, ha spiegato l’importanza di promuovere l’immagine dell’azienda facendo forza sulla tradizione familiare e sfruttando i processi di transizione digitale.