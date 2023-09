Primo Salone dell’Alto Artigianato italiano, tradizione e innovazione sbarcano a Venezia

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con VELA SPA

Rappresentante di una storia ricca e affascinante, capace di diffondere, creare e sostenere valori come bellezza, qualità e cultura, l’artigianato è una delle espressioni tra le più eccelse del Made in Italy. Muovendo nel solco tracciato dalla tradizione e sfruttando appieno le potenzialità e le opportunità offerte dall’innovazione, le realtà artigianali del nostro Paese si apprestano a risplendere, abbracciando, onorando ed esaltando il valore di un passato fatto di maestranze e tecniche radicate nella storia, per proiettarsi nel futuro.

Siamo al cospetto di un settore capace di adattarsi alle sfide dei tempi, tra sostenibilità e innovazione tecnologica, senza perdere mai di vista le proprie radici. Un settore caratterizzato ancora oggi da una forte identità e diversificazione regionale, che preserva un tesoro unico al mondo, testimonianza vivente della creatività, della passione e della maestria di donne e uomini che continuano a plasmare e custodire un inestimabile patrimonio culturale e del saper fare, ma che punta anche a parlare e a formare le nuove (e future) generazioni.

Un appuntamento da non perdere

Per dare voce a tutto ciò, per favorire un rilancio del settore economico, dando continuità alla tradizione, dal prossimo 28 settembre al primo ottobre, presso lo straordinario contesto dell’Arsenale di Venezia andrà in scena la prima edizione del Salone dell’Alto Artigianato italiano.

Un’occasione unica per entrare in contatto con l’eccellenza artigiana del nostro Paese, tra una vasta gamma di lavorazioni e realtà. Durante la rassegna sarà anche possibile assistere a dimostrazioni dal vivo e interagire direttamente con gli espositori, pronti a condividere storie, esperienze e sfide incontrate nel loro percorso.

Testimone di un’epoca in cui l’abilità delle maestranze veneziane riuscì a portare ai massimi livelli l’arte della costruzione navale, l’Arsenale si appresta a dare vita, ospitando oltre 100 artigiani, a una vera e propria esposizione plurisensoriale e creativa, diventando luogo di ispirazione e scoperta per gli appassionati e restituendo un imperdibile spaccato della ricchezza culturale e artistica italiana.

Pensata con l’obiettivo di far conoscere e apprezzare il valore intrinseco del lavoro manuale, la manifestazione punta a mettere in luce la creatività e il talento di maestri artigiani provenienti dalle diverse regioni d’Italia, per regalare un viaggio emozionante e suggestivo tra sapori, colori e materiali di ogni angolo del nostro Paese.

Tutta la ricchezza dell’artigianato italiano

Dai gioielli e gli accessori alle opere artistiche tout court, dall’arredo di design alle tecniche di rilegatura e lavorazione della carta, passando per illuminazione e lavorazione dei metalli, del marmo, delle pietre, del vetro per finire con merletti e tessitura, restauro artistico e conservativo, rivestimenti, alta sartoria, liuteria e lavorazione della cartapesta. Tutto questo, tra aziende storiche e start-up innovative, è Salone dell’Alto Artigianato italiano, che può fregiarsi anche del prestigioso riconoscimento ISO 20121 per la sostenibilità.

A testimoniare come il binomio artigianato-Venezia abbia origini antichissime e sopravviva ancora oggi, il Salone ospiterà anche il Comitato per la Salvaguardia dell’Arte delle Perle di Vetro Veneziane e la Fondazione Andriana Marcello – Associazione Merlettaie del Museo di Burano.

Promossa dal Comune di Venezia e organizzato da Vela Spa nell’ambito del progetto “Venezia e la sua laguna: gestione e valorizzazione dei flussi turistici”, la manifestazione è finanziata dal Ministero del Turismo per la valorizzazione dei Comuni a vocazione turistico-culturale nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’UNESCO patrimonio dell’umanità. Partner del Salone saranno Camera di Commercio Venezia e Rovigo, Venice World Sustainability Capital Foundation, CNA Venezia, Confartigianato, Fondazione Musei Civici Venezia, oltre a Venis, AVM Spa e Veritas. Partner tecnico Artemest e Henoto spa. Per informazioni e biglietti è possibile visitare il sito internet www.saloneartigianato.venezia.it.