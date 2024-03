Digital Artifex: tradizione artigianale e innovazione digitale si incontrano a Padova

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con CONFARTIGIANATO IMPRESE PADOVA

Una straordinaria possibilità per addentrarsi nell’arte artigiana, che rispecchia le radici più profonde del nostro Paese, e nelle nuove frontiere in campo tecnologico e digitale. Tutto questo è la prima edizione di Digital Artifex – Festival dell’artigianato e dell’innovazione digitale che si terrà al Centro Culturale San Gaetano di Padova il 15, 16 e 17 marzo.

Lo scopo della manifestazione è quello di offrire a professionisti e studenti la possibilità di avvicinarsi a nuove tecnologie e percorsi digitali ponendo al centro il legame con artigianato e lavoro manuale, sapere artigianale e sapere digitale. Un programma ricco e variegato, che porta in calendario eventi pensati per dare l'opportunità unica di esplorare il potenziale delle arti artigiane calate nel contesto dell'era digitale, creando così un connubio capace di dar vita a nuove incredibili esperienze condivise nel mondo del lavoro, anche in rapporto diretto con la scuola.

Un ponte tra passato e futuro

Ideato e diretto da Padova Stories, e organizzato da Padova Stories se da Confartigianato Imprese Padova in collaborazione con il Comune di Padova-Assessorato al commercio e con il patrocinio dell’Università degli Studi di Padova, il festival si pone l’obiettivo di far dialogare passato e futuro celebrando l’artigianato, l’esperienza e la bellezza.

Al contempo, la manifestazione punta a un’esplorazione delle nuove opportunità digitali offerte dalla tecnologia in costante evoluzione rivelando soluzioni possibili e concretamente attuabili per offrire opportunità lavorative innovative e sostenibili. Un modo unico per celebrare la possibilità di evolversi e migliorare all’interno dell’ambito artigiano restando fedeli alla tradizione abbracciando le novità del panorama tecnologico.

Live Expo: l’eccellenza artigianale in mostra

Il vero cuore pulsante di questa iniziativa sarà Live Expo, che per tutti i tre giorni della manifestazione porterà il visitatore a vivere una reale esperienza visiva e immersiva nel mondo delle meravigliose creazioni artigiane tradizionali e in quello delle nuove possibilità offerte dal digitale.

L’appuntamento sarà ospitato nell’Agorà del Centro Culturale San Gaetano e vedrà 25 stand permanenti dove gli artigiani e le eccellenze del territorio avranno la possibilità di esporre le loro creazioni e mostrare le proprie abilità tramite dimostrazioni live: dodici talentuosi artigiani che si cimenteranno in lavorazioni dal vivo mostrando le capacità acquisite durante l’evoluzione del loro mestiere, i segreti e le loro abilità.

Career Day: esplorare le opportunità future

Tra gli appuntamenti centrali nel programma, gli organizzatori del festival hanno deciso di dedicare un’intera giornata al Career Day. Un’occasione importante che permetterà agli studenti di entrare in contatto e orientarsi nel mondo del lavoro di oggi e comprendere come le professioni del futuro possano essere svolte anche nel territorio in cui vivono e studiano.

Il Career Day si fa così punto di incontro che accompagna i giovani all’interno della rivoluzione digitale in atto e permette loro, al contempo, di comprendere l’importanza delle tradizioni artigiane che sono parte integrante della nostra cultura, storia ed esempi di eccellenza. Numerosi esperti digitali che rappresentano il presente e il futuro del lavoro e che presenteranno tecnologie innovative per portare avanti progetti congiunti volti a facilitare la vita lavorativa futura mediante innovazioni digitali.

Digital Artifex Film Festival: il primo festival di cortometraggio di Padova

Il festival ha in programma anche Digital Artifex Film Festival (DAFF), il primo festival di cortometraggio di Padova dedicato alle nuove generazioni e alla loro visione del mondo, che porta in città la presentazione di cortometraggi pensati e realizzati per mettere in risalto esperienze e storie di successo delle realtà artigiane. Attraverso le parole degli stessi artigiani, gli studenti e i partecipanti avranno la possibilità di comprendere al meglio l’importanza nella società contemporanea delle arti antiche delle capacità artigiane. Realizzato con il contributo di Confartigianato Imprese Veneto, DAFF è un Festival che vive di una doppia anima: locale e internazionale.

Il cuore locale dell’iniziativa è un progetto dedicato alle scuole che, in questa prima edizione, ha coinvolto gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Giovanni Valle di Padova per aiutarli a scoprire quali sono i percorsi professionali più richiesti dal mercato del lavoro e sensibilizzarli sul fatto che le professioni del futuro si possono svolgere anche qui in Veneto. Gli studenti hanno avuto la possibilità di prendere parte al laboratorio di cinema “Digital Artifex” apprendendo le basi di scrittura, regia, montaggio, post-produzione vivendo anche l’esperienza di veri “set”. Da questa esperienza sono nati cinque cortometraggi, che verranno presentati al pubblico sabato 16 dalle 9.30 presso l’Auditorium.

L’anima internazionale di DAFF ha trovato, invece, realizzazione in un concorso dedicato e aperto a tutti i giovani registi under 35, di ogni nazionalità e provenienza. L’obiettivo era quello di regalare una visione di ampio respiro e capace di abbracciare le sensibilità internazionali sulle medesime tematiche globali, calandole nelle singole contingenze territoriali. Le oltre 3.000 candidature provenienti da ogni parte del globo sono state sottoposte al giudizio di una giuria di professionisti del cinema e del fare impresa, che ha selezionato gli otto migliori titoli che saranno presentati domenica 17 marzo dalle 14.30 presso l’Agorà. Al termine della proiezione, verrà proclamato il corto vincitore, che si aggiudicherà un premio del valore di mille euro.

Talk e Workshop: esplorare l'innovazione digitale nel settore artigianale

L’evento sarà occasione anche per una tavola rotonda tra creator locali per discutere della loro professione calata nel contesto del territorio. Andranno, inoltre, in scena workshop e talk, che porranno l’accento sempre sul tema dell’innovazione e dell’evoluzione digitale nel settore dell’artigianato. Saranno presenti esperti di diverse discipline che mostreranno conoscenze ma anche prospettive e punti di vista per il futuro digitale, trasformazione lavorativa e prospettive di integrazione tecnologica nelle loro discipline.

A portare prospettive e competenze durante la tre giorni si alterneranno sul palco ospiti di rilievo locale e nazionale come Pablo Trincia, Giovanni Veronesi, Gianluca Di Marzio, Andrea Giuliacci, Riccardo Pirrone, Marco Cartasegna, Daniele Francescon, Alberto Ferlin, Marco Bettiol, Alessandro Di Flaviano, Massimo Barco, Marco Scarcelli, Skuola.net e Calciatori Brutti.

Digital Artifex è un evento realizzato con il supporto di Galileo Visionary Design District, Progetto Giovani Comune Padova e SID-Scuola Italiana Design, e il sostegno di Alì Supermercati, Acegas Aps Amga, Banca Sella, Gruppo Aura, Gruppo Hera EstEnergy, Nalesso, Poliambulatorio Arcella, Site by Site, SuperAuto, Vivaio Blu, Wintech Sistemi, Confartigianato Imprese Veneto, Anap Confartigianato Persone, Upa Servizi, Upa Formazione, Upa Servizi Logistici e Immobiliare. Media Partner: Mattino di Padova, Radio Piterpan, Vibra FM, Skuola.net e UniFerpi Padova.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero, ma è consigliata la prenotazione anticipata su eventbrite.it. Info su orari e modalità di partecipazione alle attività sono disponibili su digitalartifexfestival.com e sui canali social del Festival, e-mail a info@digitalartifexfestival.com.