Arrestato 23enne moldavo: deve scontare 4 anni per furto. In garage una decina di bici da corsa Ecco le foto

Padova - Nella giornata di ieri, 12 febbraio, gli agenti della Mobile di Padova hanno arrestato un 23enne moldavo per un mandato di arresto europeo emesso nel 2019 a Straseni (Moldavia) per furto con conseguente condanna a 4 anni di reclusione.

A seguito di servizi finalizzati al suo rintraccio, gli agenti lo hanno individuato in un appartamento a Selvazzano Dentro: prima ha dichiarato di essere romeno, declinando false generalità. A seguito di perquisizione, gli investigatori hanno rinvenuto una patente di guida romena falsa, una valigetta contenente due “Flex” a batteria, dischi da taglio e una riproduzione di arma a gas in metallo priva di tappo rosso, nonché numerose bici sportive, sia integre che smontate, il tutto custodito nel garage di pertinenza dell’abitazione. Il giovane non ha saputo indicarne la provenienza. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato e l’uomo è stato indagato per aver declinato false generalità.

Si sopetta che le bici siamo rubate e la polizia chiede a chi le riconoscesse di segnalarlo alle forze dell'ordine.