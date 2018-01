di Marina Lucchin

PADOVA - Un sistemale intimidazioni e i soldi facili. Il denaro proveniva da fatture false emesse nei confronti di ditte cinesi di abbigliamento da imprese edili riconducibili sia ai due calabresi, vertici dell'organizzazione criminale. Ma anche intestate a stranieri, loro dipendenti o sottoposti. Così l'associazione a delinquere messa in piedi dagli ndranghetistiriusciva a riciclare denaro e ad acquistare droga e armi.A suggerire alla mente della banda questo metodo creativo di fare soldi, è il direttore della filiale di Vigonza della Banca popolare di Vicenza,che durante l'interrogatorio ha confessato di aver agito spinto dalla paura. Così come, funzionario della stessa filiale, che ha ammesso di fronte agli investigatori che Bartucca era. Il giudice che ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare, Mariella Fino, nel documento evidenzia che probabilmente è vero che i due sono stati minacciati dai calabresi, ma che questo non giustifica il fatto che abbiano ottenuto vantaggi, anche economici, per aver collaborato.si sono concentrati sul materiale trovato nello studio del commercialista di Bartucca. Qui sono state scoperte fatture emesse dalla ditta individuale del calabrese, a favore dicinesi con sede a Vigonza. Quel che ha insospettito particolarmente gli investigatori è che tre di queste fatture fossero state emesse in epoca successiva alla cessazione di una delle imprese cinesi. Il che dimostrerebbe in maniera evidente,, che i tre documenti avrebbero coperto i costi di una prestazione inesistente. Si tratta solo di una piccola parte del movimento di denaro gestito dalla banda. Tanto per capire il volume d'affari, sono stati documentati nel 2016 150 mila euro di prelievi, a fronte di unda Bartucca diDenaro che veniva riciclato attraverso le movimentazioni tramite le carte prepagate di alcuni dipendenti, per la maggior parte stranieri, dell'azienda edile del calabrese. Roberto Longone, il funzionario della sede vigontina della BpVi, ha dichiarato durante l'interrogatorio di essersi sentito intimorito da Bartucca...