di Marco Aldighieri e Marina Lucchin

PADOVA - Fatture false per riciclare denaro sporco che serviva a comprare. Era il sistema messo in piedi da due, residenti da anni alle porte di, che avevano dato vita a un' associazione a delinquere finalizzata a riciclaggio, auto-riciclaggio, falsa fatturazione e traffico di stupefacenti . L'Antimafia, nell'operazione Fiore Reciso, ha fatto scattare le manette ieri a 16 persone, 7 in carcere e 9 ai domiciliari, altre 4 sono indagate a piede libero e ha sequestrato beni per 800 mila euro tra immobili, auto, droga, fucili. I vertici della banda compaiono già tra gli arrestati di una recente operazione dalla Dda di Catanzaro:, 26 anni, figlio di Salvatore, capo dell'omonima cosca calabrese,49 anni,, 45 anni. Con loro anche il contabile, padovano di 46 anni.In manette anchetutti diParallelamente al traffico di droga, l'indagine ha fatto emergere i favori dell'allora direttore della filiale di Vigonza dellae del funzionario. Oltre a denaro, il direttore aveva anche ottenuto nel settembre 2014 la sottoscrizione di azioni della BpVi per 61mila euro, poi azzerate dal crac dell'istituto di credito.Gli inquirenti hanno portato alla luce anche una relazione diretta tra la 'Ndrangheta e le banche. Tutti gli affari di Bartucca e Spadafora, secondo l'accusa, sono girati attorno alla filiale della BpVi di Busa di Vigonza. E così l'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro preventivo di circa 200mila euro in auto. Se ci sarà la confisca, verranno utilizzate dalle forze di polizia.