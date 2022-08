Incendio nella casa di Alex Zanardi a Noventa, a fuoco i pannelli fotovoltaici: l'ex campione è stato trasferito

NOVENTA PADOVANA - Un incendio è scoppiato nella villa di Alex Zanardi, a Noventa Padovana alle 16.45 di oggi, 2 agosto. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, a prendere fuoco sarebbe stato l'impianto fotovoltaico sul tetto: i pompieri arrivati da Padova con due autopompe, un’autobotte, un’autoscala, hanno subito circoscritto le fiamme. L'impianto elettrico è stato danneggiato. Al momento, secondo quanto si apprende, si stanno valutando eventuali problemi ai macchinari che assistono l'ex campione, che a giugno del 2020 è rimasto coinvolto in un'incidente nel senese mentre partecipava ad una gara di handbike.

La strada è stata chiusa per motivi di sicurezza. Sul posto, assieme ai pompieri, ci sono i carabinieri. Zanardi è stato trasferito in un centro medico di Vicenza in via precauzionale, dove troverà l'assistenza di cui ha bisogno. La decisione sarebbe stata presa dai familiari. Un'ambulanza è arrivata nella casa di via De Gasperi per recuperare l'atleta e portarlo via.