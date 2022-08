Secondo rogo in pochi mesi, casa distrutta e due famiglie evacuate

CHIONS - I Vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, martedì 2 agosto, in via Diaz 14 a Chions per l'incendio di un'abitazione già andata a fuoco, per cause accidentali, lo scorso 1° maggio. La casa - una villetta bifamiliare a tre piani - è andata completamente distrutta e le fiamme hanno intaccato anche l'immobile adiacente. Due le famiglie evacuate. Sono i genitori e i loro quattro figli che abitavano nella casa bruciata e cinque immigrati indiani che occupano lo stabile accanto.

Le operazioni di spegnimento stanno impegnando le squadre di Pordenone e San Vito al Tagliamento. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Azzano Decimo. Non ci sono persone ferite. Il sindaco di Chions si sta prodigando per trovare una sistemazione alle due famiglie.