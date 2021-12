Alex Zanardi torna a casa a un anno e mezzo dal grave incidente. La moglie: «È un combattente»

Dopo il lungo ricovero in ospedale, Alex Zanardi è finalmente tornato a casa. Lo ha annunciato la moglie Daniela durante la cerimonia dei Collari d'oro 2021 all'Auditorium Parco della Musica di Roma. «Le battute d'arresto ci sono – ha detto la moglie – il percorso di recupero è ancora lungo e non si possono fare previsioni. Ma Alex dimostra ripetutamente di essere un vero combattente».

Per Zanardi Natale a casa dopo incidente. La moglie: «Alex vero combattente. Percorso di recupero lungo»

Il campione passerà dunque il Natale con la famiglia e continuerà la sua riabilitazione a casa. È passato poco più di un anno e mezzo dall'incidente in handbike che lo ha costretto in ospedale. Il 19 giugno 2020 l'ex pilota si era scontrato con un camion durante una staffetta di beneficienza. «È una notizia splendida in una giornata che incorona gli atleti che hanno reso grande la nostra Italia – ha detto il presidente del CONI Giovanni Malagò – questo è il potere dello sport che consente di avere tra noi Alex Zanardi».